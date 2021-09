Guenda Goria, il fidanzato fuori controllo: "L'astinenza si fa sentire. E stanotte...". Confessione da censura, proprio quello

27 settembre 2021 a

Dopo la paura, il "disagio". Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria (attualmente in gara nella casa del Grande Fratello Vip su Canale 5) è stata operata nei giorni scorsi per endometriosi, molto comune tra le donne caratterizzata da cicli mestruali molto dolorosi. Una sindrome invalidante, che costringe a lunghi periodi di riposo, ma che è sempre ammantata da una buona dose di imbarazzo. Prima di Guenda, a parlarne sui social è stata Giorgia Soleri, giovane fidanzata di Damiano David, cantante dei Maneskin.

Una visibilità utile per far capire che non si tratta di un semplice "eccesso di sensibilità" e che dall'endometriosi, se correttamente diagnosticata e curata, si può guarire. Ai guai di salute di Guenda si aggiungono quelli del fidanzato Mirko Gancitano, che si è dovuto operare pochi giorni dopo alle corde vocali. Anche lui ora si sta riprendendo, e durante la convalescenza si è sfogato sui social ammettendo qualche guaio "di cuore" e non solo. "Certo è che l’astinenza si fa sentire - ha spiegato -. Stanotte ho sognato che facevamo l’amore. Pensa te come sono messo!".

In fondo, anche pensare agli aspetti più prosaici e "leggeri" della vita di coppia è un po' una spia: le cose stanno migliorando, lentamente. Basta avere ancora un po' di pazienza per riassaporare la normalità. "Mi manca tanto ma c’è tempo per fare l’amore. La priorità è la sua salute - ha aggiunto riferendosi a Guenda -. Dovrebbe mancare poco comunque, quindi se poi scompariamo per qualche giorno sapete il perché". Non mancano i contrattempi: "Periodo difficile - ha concluso il videomaker -. Non posso fumare. Non posso parlare (oggi posso piano piano). Non posso fare l’amore. Posso mangiare solo cose morbide e fredde". Che dire: auguri.

