Carolina Marconi e il tumore al seno, la foto sconvolgente: "La mia vita crollata di botto"

01 ottobre 2021 a

a

a

Carolina Marconi sui suoi profili social parla spesso della sua lotta contro il tumore al seno, mostrandosi senza capelli o mentre fa la chemioterapia. Ora la ex gieffina ha pubblicato sul suo account Instagram una foto dove si vedono i segni lasciati dall'operazione al seno, e ha raccontato ai suoi fan come è iniziata la sua battaglia invitando le donne a fare prevenzione: "Mancava solo la mammografia per sottopormi ad una gravidanza assistita, tutte le mie analisi erano perfette... ero felicissima", ha scritto Carolina.

"Doveva essere il giorno più bello dalla mia vita... invece è stato il giorno più brutto perché in un attimo la mia vita è crollata di botto", ha proseguito la Marconi. "Sto affrontando la mia battaglia più grande... (sempre a testa alta)".

Carolina Marconi e il cancro. Un racconto straziante, Silvia Toffanin non regge: Crollo emotivo | Video

E ancora, si è sfogata Carolina: "Ero a pezzi, arrabbiata con me stessa e mi dicevo: 'Perché ho fatto passare 4 anni cavolo?'... Non ho fatto prevenzione e magari tutto questo non capitava". Quindi l'esortazione a tutte le donne: "Ma voi potete fare la differenza... potete evitare tutto questo... oggi inizia il mese rosa per la prevenzione del tumore al seno, non rimandate al domani... siate coraggiose e fatevi controllare... tutto si supera non abbiate paura".

"Crollata". L'ex dama di Uomini e donne e il tumore, il dramma in sala operatoria: "Non c'è altra scelta"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.