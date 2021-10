Giorgia Surina a 46 anni si svela: "Tutta la verità". Com'è davvero il suo volto, un segreto lungo 20 anni

08 ottobre 2021 a

A inizio anni Duemila Giorgia Surina era il volto femminile per eccellenza di Mtv Italia. E della Mtv generation, oggi cresciutella, è rimasta una delle icone televisive, bellezza acqua e sapone travolgente anche oggi, a 46 anni. Allontanatasi un po' dal mondo dello spettacolo e dal piccolo schermo, è però sempre seguitissima e molto amata sui social. E ha scelto proprio Instagram per svelare quello che per 20 anni non aveva mai mostrato.

"VE-RI-TA'", è la didascalia tanto stringata quanto efficacie che accompagna tre foto pubblicate qualche ora fa. La Surina è distesa sul letto, con lo sfondo di un cuscino bianco. I capelli corvini castani, la camiciola candida e svolazzante. E il sorriso che l'ha resa famosa, conquistando il grande pubblico. Ma c'è qualcosa di diverso nel suo volto, qualcosa che appunto è rimasto "segreto", nascosto dal trucco.

Giorgia mostra senza imbarazzi (d'altronde, perché dovrebbe provarne) alcune macchie più scure sulla pelle, forse vitiligine come azzarda qualche followers. In tv e nelle foto sui social, sono sempre state mascherate dal make up e dai filtri, ma stavolta la conduttrice ha deciso di mostrarsi al naturale. E i suoi fan hanno ovviamente apprezzato il messaggio di "body positivity", accettazione di sé, del proprio corpo e dei propri difetti estetici.

