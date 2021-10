Mauro Icardi, la proposta indecente a Wanda Nara: sotto alle lenzuola... come si arriva al disastro di coppia

21 ottobre 2021 a

a

a

Continua la soap di Wanda Nara e Mauro Icardi. Prima ancora del tradimento del calciatore, secondo quanto riportano alcuni media in Argentina, le cose fra i due andavano male da mesi, tanto che Icardi sarebbe arrivato a fare una "proposta indecente" alla moglie. Riporta il Corriere dello sport che qualche tempo fa Mauro avrebbe chiesto a Wanda Nara di avere "una relazione aperta perché si sentiva annegato. Non ha mai dubitato dell'amore che prova per lei ma glielo avrebbe proposto per poter vivere altre relazioni senza sensi di colpa", ha spiegato una fonte a Mitre Live.

"L'inferno". Le corna di Icardi? L'audio rubato di Wanda Nara: dettagli intimissimi

Ma Wanda Nara "avrebbe rifiutato con convinzione la proposta del marito e da lì sarebbe scoppiata la crisi finita poi con un tradimento", ha aggiunto un giornalista a Cronica HD.

"Quella p... che manda foto". Wanda Nara sbrocca? Ma poche ore dopo Mauro Icardi... un inatteso ribaltone

Di sicuro, lei sta passando un momento davvero difficile. "Sto vivendo l'inferno", ha detto in un audio privato mandato alla sua amica giornalista Yanina Latorre in cui sintetizza quello che sta passando dopo aver scoperto il tradimento di Mauro Icardi con China Suarez. Poi sui social risponde per le rime alla conduttrice Alejandra Maglieti che l'accusava di aver messo in piedi uno show con tanto di insulti all'amante. "Ti servono nomi o una mappa per sapere chi è la p***che manda foto agli uomini sposati?".

Icardi e le corna a Wanda? Non solo Eugenia, spunta anche Alejandra: nella notte, un clamoroso messaggio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.