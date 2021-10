Belen Rodriguez, la foto-choc: come sono ridotte le sue labbra, pazzesco. "Il chirurgo in tribunale"

27 ottobre 2021 a

Non c’è pace per Belen Rodriguez, anche se a volte dà l’impressione di cercarsela la bufera social. Come se non bastasse tutto il gossip sulla sua vita sentimentale, con indiscrezioni e voci continue che si rincorrono sulla rottura con Antonino Spinalbese, padre della piccola Luna Marie, adesso un selfie pubblicato dalla showgirl argentina è stato ampiamente criticato.

Questo perché la foto in questione ha lasciato perplessi molti utenti, secondo cui Belen avrebbe esagerato con il ritocchino alle labbra, facendole sembrare “storte”. Solo un’impressione o c’è un fondo di verità? Ovviamente la diretta interessata non è intervenuta, lasciando gli utenti liberi di scatenarsi nei commenti: e così per una volta sotto una sua foto emergono critiche con migliaia di like. “Labbra talmente rifatte che sono diventate storte”, “farei causa al chirurgo plastico”, “lascia tranquille le tue labbra e il tuo viso”, “diciamo che non è la tua foto migliore”: questi sono solo alcuni dei tanti commenti negativi ricevuti da Belen.

La quale si trova a gestire un momento non facile, tra il lavoro, i due figli e il rapporto con Spinalbese che sembra avviato verso la rottura. Pare che lei e Antonino si siano visti in questi giorni, ma qualcuno non lo ha interpretato come un passo verso la riconciliazione: anche perché Belen ha pubblicato un inno al restare single…

