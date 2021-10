Belen Rodriguez, il tentativo disperato di Antonino: "Finché non mi seppelliscono, pronto all'ergastolo". Finita in disgrazia?

27 ottobre 2021 a

Il “felici e contenti” di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sembra essere durato pochissimo. Già è ripartito, infatti, il solito circo mediatico, un tira e molla a favore di social, tante voci impazzite e nessuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati, ma solo allusioni tra post e stories di Instagram. La tensione tra Belen e il compagno, con cui ha messo al mondo la piccola Luna Marie, sembra essere ancora alta.

Negli scorsi giorni erano emerse indiscrezioni secondo cui l’argentina non vorrebbe più vederlo, ma ieri Antonino si è fatto sentire sui social con una foto della figlia in braccio alla mamma e una didascalia in cui cita una canzone di Blanco: “Anche se prendessi un ergastolo. Sto con te. Finché non mi seppelliscono. Sto con te. Voglio viver sempre il brivido. Di star con te”. Qualcuno lo ha interpretato come un tentativo di riavvicinamento.

Questo perché lo scatto è sicuramente di ieri e non di “archivio”: quindi Antonino e Belen si sono effettivamente visti, che sia un primo passo verso la riconciliazione? Anche se la showgirl argentina sta mandando segnali sui social che vanno in tutt’altra direzione: ha infatti pubblicato un inno al restare single nel caso in cui non si dovesse incontrare l’anima gemella…

