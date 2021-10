Belen Rodriguez, "le prime foto da single". Reggiseno, slip e Lato B monumentale: Antonino chi?

26 ottobre 2021 a

Qualcuno le ha già definite le prime foto da single di Belen Rodriguez. La showgirl argentina, sulle sue Instagram Stories, pubblica scatti audaci in lingerie, dietro le quinte di un set pubblicitario. L'effetto è esplosivo, la linea perfetta, la gravidanza della piccola Luna Mari, secondogenita, fisicamente è un lontano ricordo. E pare anche l'amore per Antonino Spinalbese, l'hairstylist milanese con cui fa (faceva?) coppia fissa da un anno abbondante. Gli esperti di gossip da qualche settimana assicurano che la coppia sia già scoppiata, nonostante la figlia appena avuta. E che Belen addirittura non lo voglia più vedere. Motivo? Ignoto. Però da tempo i due non pubblicano foto insieme sui social, l'indizio che più di tutti ha fatto drizzare le antenne.

Inizialmente si pensava a una strategia per lanciare l'immagine di Antonino "in solitaria", svincolandolo dall'ombra ingombrante della compagna. Ora però il sospetto che sotto ci siano motivi molto più seri ha preso piede prepotentemente.

E i diretti interessati non stanno facendo nulla per smentirlo. La Rodriguez, tra uno slip e un reggiseno, ha pubblicato una frase sibillina tra le sue "storie": "Resta single fino a che non trovi quella persona che, insieme, non ha più paura della tempesta perché danzerà con te sotto la pioggia...".

In altri tempi la si sarebbe potuta interpretare come una dedica d'amore al compagno, la "persona giusta". Non oggi. E infatti lo stesso Antonino, poco dopo, in una sua diretta Instagram ha esordito con queste parole: "Allora, parliamo di cose serie...". Secondo i beninformati il tono stizzito era una chiara risposta a quanto scritto da Belen in precedenza.



