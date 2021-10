Belen Rodriguez, con Antonino è finita. "Resta single", un brutale messaggio social

26 ottobre 2021 a

Le voci sulla possibile rottura tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si fanno sempre più insistenti. E l'ultimo messaggio condiviso dalla showgirl argentina sui social non fa ben sperare. Le parole utilizzate, infatti, sarebbero inequivocabili: "Resta single fino a che non trovi quella persona che, insieme, non ha più paura della tempesta perché danzerà con te sotto la pioggia...". La frase sembra proprio una conferma, anche se velata, della fine della storia con l'hairstylist, da cui di recente ha anche avuto una bimba.

Nel frattempo, pure Spinalbese ha pubblicato qualcosa sui social: una storia, che in molti hanno interpretato come una frecciatina a Belen, nella quale dice: "Allora, parliamo di cose serie...”. Per poi sensibilizzare sulla campagna "Uno su centomila" a favore delle donazioni di midollo osseo. La rottura, se confermata, sarebbe come un fulmine a ciel sereno, visto che i due - soprattutto dopo la nascita della piccola Luna Marì lo scorso 12 luglio - si erano mostrati più innamorati che mai.

A dire il vero, però, sui social - come notano i fan più attenti - i due non pubblicano più foto insieme già da qualche settimana a questa parte. Per ora, comunque, nessuna conferma ufficiale è arrivata da nessuna delle parti. Il parrucchiere 26enne, ieri, si è mostrato a casa di sua madre con la piccola Luna Marì. E pure in quel caso nessuna traccia di Belen.

