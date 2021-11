Barbara D'Urso scatenata in discoteca? Un tizio prova a baciarla, lei lo umilia: un pazzesco video rubato

01 novembre 2021 a

Una pazza notte di divertimento per Barbara D'Urso ai Magazzini Generali, un celebre locale di Milano. Il tutto nella notte di Halloween. E ovviamente Carmelita si è subito ritrovata circondata dai fan. E ad un certo punto della serata, ecco i social invasi da foto e video della conduttrice Mediaset in discoteca.

Lei stava al gioco, insomma non si sottraeva, sorrideva ai fan. Scatenatissima a 64 anni, portati meravigliosamente. In discoteca, la D'Urso sfoggiava un vestitino maculato ed è stata pizzicata anche sopra il bancone del privè. In altri video eccola mentre canta Barbie Girl degli Aqua. Un trionfo, insomma, tra video rubati e complicità con tutti i suoi fan.

Ma non è tutto. Perché ad un certo punto, ecco che è spuntato un tizio che ci ha provato con lei. Nel video, segnalato da Fanpage, si vede infatti un uomo corteggiarla, non è chiaro se per gioco oppure seriamente, quando ecco che ad un certo punto tenta di baciarla. E la D'Urso? Ecco, la D'Urso lo ha respinto con perdite, in malo modo. E in quel frangente non sembrava affatto divertita come in tutto il resto della serata. Nessun bacio a stampo. E il sospetto è che nel suo cuore ci sia posto soltanto per Francesco Zangrillo, l'imprenditore a cui da tempo Carmelita è associata dal gossip, anche se nessuno dei due ha ancora confermato ufficialmente la relazione.

