Maneskin, Victoria De Angelis da bollino rosso: a pochi minuti dal concerto senza reggiseno, pazzesca

Victoria De Angelis, la sensuale bassista dei Maneskin prima del concerto a Las Vegas con i Rolling Stones, ha postato sul suo profilo Instagram una foto osè molto rock. Eccola infatti in ginocchio sul letto della camera d'albergo con una camicetta bianca sbottonata e aperta, senza reggiseno e solo con un paio di slip, bianchi anche quelli. Victoria è quindi a seno nudo, con i capezzoli appena coperti dalla camicia per evitare la censura dei social, e due collane con il simbolo della croce, e ammicca ai fan con un selfie bollente che, neanche a dirlo, fa il pieno di like.

A corredo dello scatto scrive: "Buongiorno da Las Vegas". Ma i commenti dei fan sono tutti di elogio alla sua bellezza e sensualità. "Bellissima", "meravigliosa", si legge in moltissime lingue.

Del resto, ormai, Victoria e i Maneskin sono amatissimi in tutto il mondo. Hanno aperto domenica 7 novembre il concerto dei Rolling Stones all'Allegiant Stadium, davanti a migliaia di fan. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno suonato i loro brani più celebri, da 'In nome del padre' a 'Zitti e buoni', che ha trionfato a Sanremo e all'Eurovision Song Contest. Due canzoni in italiano adatte a rompere il ghiaccio. "Hello Las Vegas! E' un onore essere qui ed avere la possibilità di suonare sul palco di una delle band più grandi di sempre", ha esordito Damiano, che si è esibito per l'occasione, come il resto della band, con un look a stelle e strisce. Lo show del gruppo italiano sui social americani convince critica e appassionati, ma la "benedizione" più importante arriva, a fine concerto, direttamente da Mick Jagger. "Grazie mille ragazzi".

