Wanda Nara, la "cilecca" a letto di Mauro Icardi con China Suarez: "Ci abbiamo provat, ma..."

“La verità è che ero con tuo marito, ma stai tranquilla, ci sono stati solo baci. Abbiamo provato in un modo, poi in un altro, ma Mauro non ci è riuscito”. Sarebbero queste le parole che Eugenia Suarez avrebbe detto a Wanda Icardi quando ha ricevuto una chiamata in cui le si chiedevano spiegazioni. È quanto emerso da una trasmissione argentina che si occupa di gossip e che è condotta da Yanina Latorre, che tra l’altro è un’amica della moglie del calciatore del Psg.

I due stanno divorziando o stanno provando a riconciliarsi? Ancora non è chiaro, però più passano i giorni e più sono scottanti i dettagli che emergono. In pratica pare che almeno un incontro clandestino tra Icardi e la modella argentina ci sia stato: sarebbe avvenuto in un hotel parigino, con Mauro che sarebbe stato coperto dal cognato Jakob von Plessen (fidanzato di Zaira Nara, sorella di Wanda). Pare però che quella sera il calciatore avesse la febbre e non si sentisse molto bene.

Quindi con la Suarez non sarebbe andato oltre qualche bacio, come poi lei stessa avrebbe confermato a Wanda Nara nel corso di un confronto telefonico. Che Icardi abbia fatto cilecca? Quel “Mauro non ci è riuscito” lascia poco spazio all’immaginazione, ammesso e non concesso che sia tutto vero, dato che si tratta sempre di indiscrezioni provenienti dall’Argentina.

