Maneskin, pesantissima accusa di plagio: "Potevate venire qui, avreste risparmiato". Chi punta il dito dopo gli Ema

15 novembre 2021 a

a

a

Proseguono le accuse dei Cugini di campagna ai Maneskin. Dopo il look sul palco di Los Angeles per l'apertura del concerto dei Rolling Stones, ecco che finisce nel mirino l'abbigliamento della band romana agli Mtv European Music Awards tenuti a Budapest. Qui Thomas Raggi ha indossato un outfit a quadri con motivo geometrico oro e nero in tessuto. "Cari Maneskin - scrive Nick Luciani sul profilo Facebook - potevate venire nel nostro studio. Vi avremmo dato i nostri costumi... E avreste risparmiato, di gran lunga, tempo e denaro".

Maneskin, "ecco perché hanno successo all'estero": Manuel Agnelli, una (scomoda) verità sull'Italia

Per avvalorare la sua tesi, il gruppo pubblica anche la foto che mette a confronto Nick e Thomas. Completamente diverso il look scelto provocatoriamente da Damiano David che si è presentato sul palco con un reggicalze e gli slip. La scorsa volta i Cugini di campagna avevano travolto il frontman Damiano e l'abbigliamento a stelle e strisce.

Damiano dei Maneskin? "Perché l'avevano bocciato al liceo". Pensava solo alla... Proprio quello: ora è tutto chiaro

"I Maneskin si sono esibiti negli USA, prima dei Rolling Stone (sic), imitando, nel vestire I Cugini di campagna. Basta imitarci". Anche in questo caso è stata allegata la foto della riprova. Intanto, al di là del look, Thomas, Damiano, Ethan e Victoria hanno conquistato il premio come miglior rock band. Una vittoria senza precedenti, visto che nessun artista è mai arrivato neppure alle nomination.

Maneskin, "io vi mangio". Raptus di Sabrina Ferilli, la minaccia alla band di Damiano | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.