Giulia Provvedi e la foto del lato B, "indovinate qual è": più trasparente di così non si può foto estrema

Incontenibile Giulia Provvedi: più sincera e "trasparente" di così, non si potrebbe. La metà bionda delle Donatella (l'altra è, come noto, la sorella gemella Silvia Provvedi, ex di Fabrizio Corona) prosegue la sua battaglia su Instagram in nome della body positivity. Una "nuova onda" che la accomuna a tante donne dello spettacolo, stanche di essere schiave di conformismo e cliché estetici. Il grido di battaglia è "sono così e mi piaccio".

E pazienza se c'è qualche difettuccio fisico: anzi, piuttosto che levigarlo con trucco e trucchetti di photoediting, meglio "sbatterlo in faccia" ai fan e ai followers. Un inno alla libertà, fisica ma soprattutto psicologica, e un bel messaggio per i più giovani, maschi e femmine, che spesso si sentono in trappola in un mondo fatto di convenzioni e "obblighi".





Bella, la Provvedi, lo è eccome. Anzi, bellissima. Anche nella normalità. E così decide di mostrarsi vestita solo del suo intimo, reggiseno bianco e slip neri, esibendo gonfiori, brufoletti, bucce d'arancia della cellulite, smagliature. Insomma, la realtà quotidiana di ogni uomo e donna. "Buongiorno da me in modalità pre ciclo, post workout. Però quanto è bello essere donne?", chiede orgogliosa alle fan su Instagram. "Nonostante il nostro corpo ci fa sempre scherzetti tra dolori e gonfiori vari". "Ovviamente tra queste c’è una foto visibilmente diversa in cui la postura e le modifiche hanno reso la foto nettamente superiore alle altre".

