Giulia Provvedi si spoglia, la foto "senza trucchi e senza ritocchi" che manda in tilt Instagram

Giulia Provvedi è incinta? Adesso spunta una foto su Instagram che potrebbe aprire un nuovo caso. Una delle Donatella non è in dolce attesa, si tratta di una fake news. La Provvedi, mostra una foto senza filtri e senza alcun ritocco. Poi lancia un messaggio molto importante: "La perfezione non esiste, ma si vive benissimo lo stesso. Non fatevi ingannare dai filtri, dalla postura che migliora il difettuccio, amatevi sempre senza aver paura di mostrare il vostro corpo. Vi amiamo donne", scrive la Donatella alle sue follower.

Si tratta sicuramente di un messaggio molto chiaro che racchiude in sé un pizzico di ironia, fondamentale. Sui social Giulia non ha paura a mostrare il suo lato più naturale, senza alcun tipo di costruzione ad hoc.

Da tempo le Provvedi, Giulia e Silvia, sono scomparse dai radar della televisione. Dopo L'isola dei famosi nessun altro avvistamento o reality. Silvia, invece, era fidanzata con Fabrizio Corona, ma la loro storia è finita subito dopo l'arresto dell'ex re dei paparazzi. Poi è diventata mamma di una bellissima bambina che si chiama Nicole. Al momento pare che sia single e la sua vita quotidiana è scandita da tantissimi momenti raccontati sui social. Giulia, invece, mette tutti i suoi followers in guardia: i social sono importanti, ma non si deve affatto abusare dei filtri. Una realtà aumentata, diversa da quella di tutti i giorni, che potrebbe essere nociva durante la vita quotidiana.

