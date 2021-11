Helena Christensen, 52 anni e non sentirli: seno in libertà. Le foto pazzesche, un miracolo della natura

12 novembre 2021 a

Helena Christensen è stata una delle più importanti top model degli anni ’90. Nonostante i 53 anni che compirà il prossimo 23 dicembre, la danese è ancora di una bellezza abbacinante, che non perde occasione di mostrare a migliaia di fan che la seguono sui social. La top model ha confermato che in certi casi la bellezza non ha tempo: lo ha fatto con un paio di scatti dall’altissimo tasso erotico, che non sono ovviamente passati inosservati.

Tra scollatura importante e sgambatura quasi esagerata, Helena Christensen ha infatti dato spettacolo in un post su Instagram che ha racchiuso le sue ultime foto. Tonica e sensuale, la top model danese toglie il fiato anche in prossimità dei 53 anni. All’interno delle mura domestiche, Helena ha dato spettacolo per i suoi fan indossando un body nero che risalta al massimo tutta la sua incredibile fisicità.

