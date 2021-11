Wanda Nara, il "triangolo" con Mauro Icardi? Ora ne spunta un altro, le foto mozzafiato: proprio quello...

25 novembre 2021 a

Torna il sereno per Wanda Nara, dopo la bufera che l'ha travolta quando si è diffusa la voce di un presunto tradimento da parte del marito Mauro Icardi. Stando a quelle indiscrezioni, trapelate a partire da metà ottobre, il giocatore del Psg avrebbe tradito la moglie con la modella e attrice Eugenia Suarez. Un gossip che aveva spinto la Nara a lasciare Parigi - dove vive con Icardi - per trasferirsi a Milano insieme ai suoi 5 bambini.

Dopo aver sfiorato il divorzio, però, i due si sono riconciliati per poi litigare di nuovo e alla fine partire per un viaggio bollente a Dubai. Adesso, comunque, sembrerebbe essere tornato tutto alla normalità nella coppia. Lo ha confermato l'agente argentina in un'intervista rilasciata a una tv del suo Paese. Wanda ha rivelato anche diversi retroscena dell'ultimo periodo. In particolare, ha raccontato di aver scoperto i messaggi di Mauro con la presunta amante mentre cercava delle immagini nel telefono del marito. "La prima reazione è stata di rabbia feroce", ha detto. Anche se poi ha aggiunto: "Ora mi fido ciecamente di lui, potrei riempire questa stanza con 200 donne e starei tranquilla. Siamo stati in grado di sceglierci di nuovo".

Nonostante il periodo difficile, Wanda si è data comunque da fare dal punto di vista professionale. Infatti di recente ha annunciato l'uscita di una sua collezione di costumi, Wanda Swim. Lei stessa ha pubblicizzato alcuni dei suoi prodotti. E nelle foto dove li indossa appare più sexy che mai. La linea, comunque, si preannuncia già di grande successo.

