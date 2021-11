Laura Chiatti, "la cosa più bella". Fuori tutto, è (quasi) nuda: le foto da bollino rosso, un terremoto

26 novembre 2021 a

Laura Chiatti è sempre più bella e sensuale. A dimostrarlo ci sono una serie di scatti e di video sui social. In una stories pubblicata sul suo profilo Instagram, per esempio, l'attrice, che ha 39 anni, si mostra ai fan in tutto il suo splendore: eccola dunque con un lungo abito color oro, con una scollatura esagerata che le lascia le spalle nude e il décollete in evidenza. Un vestito lungo che però ha uno spacco vertiginoso a sottolineare la perfezione delle sue gambe affusolate e toniche. Una serie di immagini che Laura Chiatti commenta così: "La cosa più bella del mio lavoro? Il mio lavoro".

Inutile dire che il post ha ottenuto migliaia di cuoricini e di commenti. Non solo da parte dei suoi fan e dei follower che la seguono sui social ma anche da parte di alcune colleghe e degli amici. "Ho visto un angelo", ha scritto la top model e attrice siciliana Eva Riccobono sotto lo scatto che ritrae la Chiatti come una vera diva. E ancora si legge il commento del suo ex storico fidanzato e ora suo migliore amico Francesco Arca: "Mamma mia, pazzesca!", ha ribattuto. E non poteva certo mancare il "like" di suo marito, regista e attore, Marco Bocci che per definirla ha solo una parola: "Principessa".

Un complimento subito ricambiato da Laura Chiatti che sul profilo del marito Marco Bocci lascia un commento: "Amore mio sei bellissimo". Insomma una coppia davvero simbolo di amore e bellezza. Roba da far invidia a chiunque.

