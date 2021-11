Arisa, "facciamolo in tre": proposta indecente alla cantante, ecco il vip che ha perso la testa

27 novembre 2021 a

Che a Rocco Siffredi interessi Arisa per uno dei suoi film è ormai chiaro, l'hanno capito tutti. Anche Max Felicitas, pornostar emergente. Ecco perché quest'ultimo ha usato proprio la carta della cantante per cercare di riappacificarsi con il re del porno. Tra i due non tira una bella aria da quando, circa due anni fa, Siffredi ha dubitato della omosessualità del giovane, dicendo che fingesse "per soldi".

A mettere via l'ascia di guerra, però, è stato proprio Max. In un video su Instagram, infatti, ha detto: "Siamo vicini al Natale, non voglio più litigare con nessuno. Sono un ragazzo come tutti a cui piace la pata**** e si diverte". Poi, rivolgendosi direttamente a Siffredi, ha aggiunto: "Rocco, facciamo un calendario di beneficenza insieme con Arisa. Tutti e tre, nessuno guadagna niente. Cosa dici?". Resta da vedere cosa, ma soprattutto se il pornoattore deciderà di rispondere.

Tornando all'ammirazione di Siffredi per Arisa, qualche giorno fa fu lui stesso a dire: "Lei è sexy a livelli surreali. Darei tutto quello che ho a disposizione per fare il film dei film con lei". E poi ha aggiunto: "Può essere anche che la sua femminilità sia diventata talmente prorompente da farla sentire pronta a un passo del genere. Non bisogna dimenticare che le donne cambiano e cambiano anche con l’età: diventano molto più consapevoli della propria persona e magari decidono di osare di più nella vita privata come anche - perché no? - artisticamente".

