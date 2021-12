Aurora Ramazzotti, festa in piscina? Attenzione al gluteo, cosa spunta nella foto: un piccantissimo sospetto

14 dicembre 2021 a

Tanti auguri, Aurora Ramazzotti: la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti compie 25 anni, il suo primo quarto di secolo. E la ormai celebre conduttrice ha festeggiato con una festa esclusiva alle QC Termemilano. Insieme ad Aurora, anche l’ex vincitrice del Gf Vip Paola Di Benedetto. E ancora, gli speaker di RTL 102.5 Davide Damiani e Federico Pecchia, l’ex tronista di Uomini e Donne Marco Cartasegna, il conduttore Alvin e Tommaso Zorzi, insieme al fidanzato Tommaso Stanzani, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi. Insomma, un nutrito parterre di vip e vippettini.

L'occasione è stata buona anche per zittire chi vociferava circa una crisi tra lei e Goffredo Cerza, il fidanzato, presentissimo alla festa in costume, così come era presente mamma Michelle. E sul suo profili Instagram, Aurora Ramazzotti ha pubblicato le immagini della festa, una sorta di pigiama party... alle terme.

Ovviamente, i rosiconi hanno avuto da ridire, da puntare il dito dopo aver visto le immagini: troppo vicini, niente mascherine ed eccetera eccetera, il solito campionario di accuse al tempo del Covid. Ma un dettaglio, più degli altri, ha catalizzato l'attenzione degli utenti: in una foto, così come potete vedere qui sotto, Aurora Ramazzotti mostrava un gluteo arrossato. Cosa le è successo? Chi è stato? Un "mistero fitto" sul quale si interroga anche Dagospia...

