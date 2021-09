Aurora Ramazzotti e le foto del Lato B? "Siamo ancora qua...". La risposta (piccantissima) a Dagospia: si presenta così su Instagram

Francesco Fredella 09 settembre 2021 a

Nessuna crisi. Così sembra dalle parole di Aurora Ramazzotti che smentisce l'indiscrezione lanciata da Dagospia e ipotizzate anche dal settimanale Chi. Adesso, dopo un po' di dubbi, sembra che la storia tra la figlia di Eros Ramazzotti- Hunziker e Goffredo Cerza vada avanti a gonfie vele. “Siamo ancora qua eeeeeeeh già”, scrive sui social in una Instagram Stories con i cuori. Lui "reposta" e commenta con abbracci e sorrisi. E vissero felici e contenti: il lieto fine non manca in questa favola, che lascia un po' di amaro in bocca a chi pensava ad una sonora crisi di coppia.

Solo alcuni giorni fa Alfonso Signorini sul settimanale Chi aveva tuonato: "I due si sono lasciati - si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini - la Ramazzotti oggi sta incanalando le sue energie nel lavoro e sta registrando con Alvin un nuovo programma sui misteri per Italia 1".

Sembra, a giudicare dall'ultima foto di Aurora, che non sia affatto così. Tutto cambiato all'improvviso ed una foto cancella ogni gossip sulla storia d'amore tra Aurora e Goffredo, che va avanti da 3 anni.

Dagospia, poi, aveva rincarato la dose dopo la pubblicazione di una foto sexy della Ramazzotti. "Ecco perché Aurora Ramazzotti è così impegnata a parlare di sesso e mostrare il lato b su Instagram. E' tornata sul mercato": queste le parole sul sito di Roberto D'Agostino. Ma l'ultima foto di Aurora mette le cose in chiaro una volta per sempre. Caso chiuso.

