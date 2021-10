Michelle Hunziker, “a 9 anni avevo già deciso”: inquietante confessione su Eros Ramazzotti, lui che dice?

27 ottobre 2021 a

Michelle Hunziker ha rilasciato una lunga intervista al settimanale F in cui ha parlato di vari aspetti della sua vita. Oggi la showgirl è felicemente sposata con Tomaso Trussardi (“è arrivato e ha sfondato la porta del mio cuore”), ma ha svelato che il matrimonio con Eros Ramazzotti lo aveva sognato fin da bambina. “Nella prima parte della mia vita sembrava tutto scritto, con coincidenze incredibili”, ha dichiarato la Hunziker.

“A 9 anni, guardando la tv, ho deciso che avrei sposato il papà di Aurora (il cantante Ramazzotti, ndr) e mia madre mi diceva: ‘Ma questa è matta’”. Poi però nella vita di Michelle è arrivato Tomaso Trussardi: “Lui è uno che non si arrende mai, anche di fronte a una donna che pensava di non ricostruirsi più una famiglia. Anche se era più giovane, mi ha subito dato il senso del progetto, qualcosa che mancava nelle poche esperienze che avevo avuto dopo il mio primo marito”.

Cambiando argomento, la Hunziker ha poi raccontato il suo ultimo “colpo di testa”, in tutti i sensi: si è parlato infatti del suo taglio dei capelli. “Tutti mi dicevano: ‘Ma che fai? Quello è il tuo marchio’. Non l’ho fatto per moda, c’era una motivazione più profonda. È stato un tentativo di alleggerirsi di tanti cliché. Abbiamo questa visione della femminilità col capello lungo e invece io volevo proprio contrastare questo. È stato un taglio simbolico con una vita precedente”.

