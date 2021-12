Aurora Ramazzotti, ecco il suo "pigiama". Svestita così al party notturno: mamma Michelle che dice?

10 dicembre 2021 a

a

a

La festa per i 25 anni di Aurora Ramazzotti ha lasciato i fan senza parole. Si trattava di un pigiama party nello specifico e si è svolto nell'esclusiva location di QC Terme Milano. E così amici e vip dell'influencer, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, si sono dati appuntamento per un party fuori dalle righe. Nella prima parte della serata Aurora indossava un vero e proprio pigiama, pantaloni, top e una sorta di mini vestaglia in seta.

Per la seconda parte della serata, invece, la Ramazzotti ha messo su un costume intero parecchio sgambato color argento. Un capo necessario per i bagni in piscina e il divertimento in sauna e nelle terme, insieme ai suoi amici. Tra gli invitati diversi nomi noti: l'amico di lunga data Tommaso Zorzi, la migliore amica Sara Daniele, figlia del cantante Pino Daniele, il conduttore tv Alvin, collega di Aurora nel programma Mystery Land. Tra gli ospiti anche mamma Michelle Hunziker, in un elegante pigiama celeste.

Non sono mancate, però, le polemiche: "Ma per voi il Covid non esiste?", ha scritto qualcuno sotto al post con gli scatti del pigiama party. Qualcun altro invece: "Già….una festa da gente normale". Ma un dettaglio in particolare ha scatenato la curiosità dei follower. In una foto, infatti, si vede un certo rossore sul lato B della giovane. "Sbaglio o vedo uno strano rossore?", ha fatto notare un utente.

Imprevisto bollente per Michelle Hunziker: si risveglia in pigiama e... un video pazzesco | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.