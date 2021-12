Beatrice Valli? Mutandine di pizzo trasparente davanti all'albero di Natale: una foto estrema

14 dicembre 2021 a

Beatrice Valli senza freni e davanti all'albero di Natale regala ai fan foto spettacolari. L'influencer si mostra su Instagram con due completini intimi in pizzo: uno rosso e uno nero. Il motivo? Un dubbio: quale scegliere. Inutile dire che i complimenti, oltre che alla lingerie, non possono che essere rivolti a lei, sempre bellissima e sensuale.

La Valli chiede, dunque, agli ammiratori quale look sia meglio per la serata di Capodanno. Immagini nuove, quelle di Beatrice, sempre impegnata a mostrarsi in tutta la sua eleganza. L'influencer, nata a Bologna il 14 novembre 1995, è sorella di Eleonora e di Ludovica, anche lei ex tronista di Uomini e Donne. Proprio durante il programma condotto da Maria De Filippi, la Valli incontra il suo attuale amore: Marco Fantini con cui darà alla luce le figlie Bianca e Azzurra.

Ad oggi la Valli vanta milioni di follower, ma prima di entrare nel mondo dello spettacolo e in quello social, faceva la commessa in un negozio di proprietà di un suo zio. Intanto è attesa per il matrimonio con Fantini: "Faremo entrambi i riti, civile e religioso, anche se non riusciremo a fare tutto in una giornata, per una questione di spazi e capienza", aveva detto Beatrice aggiungendo che la cerimonia si svolgerà a Capri, in una location esclusiva.

