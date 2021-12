Lourdes Leon, mossa indecente sulla macchina (e occhio agli slip): la figlia di Madonna, roba da film hard

14 dicembre 2021 a

Lourdes Leon, in arte Lola, è la primogenita di Madonna. La 25enne si è sentita dire tante volte “tale madre, tale figlia” e se lo sentirà ripetere ancora dopo il servizio fotografico ad alto tasso erotico realizzato per Paper Magazine. Considerata una stella emergente nel settore della moda, Lourdes Leon si è spogliata per indossare bikini sexy, micro gonne e anche un vestito con la schiena completamente scoperta.

Le foto posate - e soprattutto quella in cui è sdraiata sulla macchina - mettono in risalto il lato più sensuale e trasgressivo della figlia di Madonna, che spesso è oggetto di critiche da parte dei “bacchettoni”, proprio come accade alla madre: “Penso che sia un po’ ridicolo che le persone vivano ancora in questo mondo in cui identifichiamo il mostrare la pelle con il volere attenzione - ha dichiarato nell’intervista rilasciata a Paper Magazine - lascia che ognuno indossi quello che vuole”. La 25enne ha rivelato di avere una “relazione complicata” con i social media: “Vedo solo persone che hanno un certo aspetto o vivono un certo stile di vita, e mi confronto solo con quelle persone. Non è salutare per nessuno”.

Inoltre Lourdes Leon ha confidato di sentire il peso delle tante critiche che le vengono indirizzate dagli sconosciuti: “Ho uno strato di base di odio perché così tante persone amano odiare mia madre: sono la figlia maggiore, vedo la fine di quell’odio. Quindi tutto ciò che faccio è negativo, è definito ‘tale madre, tale figlia’”.

