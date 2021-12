Chiara Ferragni, solo reggiseno e slip di pizzo bianco: si vede letteralmente tutto, è impazzita?

18 dicembre 2021 a

Esagerata, esageratissima Chiara Ferragni. "All white in this cute lingerie set", scrive su Instgram in calce a una delle sue ultime, bollenti, foto. Ovvero, un set di lingerie, appunto, tutto in bianco. Per inciso, set di lingerie di pizzo, dunque dalle pericolosissime trasparenze, così come si nota in modo piuttosto "spinto" proprio in corrispondenza delle sue forme.

Il tutto davanti all'altissimo albero di Natale di casa sua, mentre Chiara Ferragni è comodamente adagiata sul divano: a coprirla soltanto reggiseno, mutandine con fiocco bianco e altrettanto di pizzo, anelli e braccialetti. Una foto incendiaria e che sfida la censura di Instagram...

