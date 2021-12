Chiara Ferragni, tutina integrale di pizzo trasparente e stivali con tacco: la foto ai limiti delle luci rosse

Francesco Fredella 15 dicembre 2021 a

Foto dopo foto abbiamo conosciuto tutti Chiara Ferragni, moglie di Fedez ed influencer di grido. Ora, però, con la serie The Ferragnez spuntano tante indiscrezioni sulla sua vita (che magari prima non conoscevamo). Nella serata di martedì 14 dicembre ha condiviso degli scatti vestita con una tutina di pizzo e un paio di stivali neri: un dettaglio che non sfugge ai followers. E piovono commenti sul vestitino di pizzo.

"Ready for your judgement" (pronta per il vostro giudizio): con queste parole la Ferragni presenta l'outfit. La reazione dei follower spacca a metà la Rete. "Tanta fatica per infilarlo alla fine uscivi nuda era più semplice no?", scrive qualcuno. E poi: "Sei una bellissima donna.. ma quello che tu rappresenti non è la realtà della vita..delle donne 'normali'".

Arriva anche il commento dal profilo ufficiale di Amazon Prime Video, dove è possibile vedere la serie tv sui Ferragnez. "The judgement is in that these are making us sweat…and it’s literally winter", che significa: "Il giudizio sta nel fatto che queste (foto) ci stai facendo sudare... ed è inverno". La piattafoma streaming riceve 4mila "mi piace" (ovvero like) ed è subito un commento che piace tantissimo alla Rete diventando virale. La serie The Ferragnez è stata distribuita in oltre 200 Paesi in tutto il mondo. Si tratta di un vero e proprio tuffo nella famiglia Ferragni, che sui social è tra le più seguite al mondo. La vita di Chiara, Fedez e dei due figli torna sotto i riflettori.

