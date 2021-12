Chiara Ferragni, "Fedez evirato, lei gli succhia tutto". Selvaggia Lucarelli, bomba sui Ferragnez

16 dicembre 2021 a

Selvaggia Lucarelli fa a pezzi Chiara Ferragni, talmente concentrata su se stessa da farle persino piacere Fedez. "Le sorelle di Chiara (che lei chiama 'sisters') sembrano due Skipper in tenda accanto alla Barbie nel castello, tutte con le onde da piastra Ghd, tutte bionde, tutte truccate, tutte plastificate e chiamate a commentare la vita della sorella", scrive la giornalista su Domani, e poi "c'è lui, Fedez. Che onestamente io non so come faccia ad andare a dormire la notte e a non avere paura di svegliarsi all’improvviso, di ritrovarsi la moglie, la suocera e le due sorelle Gertrude e Genoveffa tutte pallide, tipo la servitù di The others, che lo fissano, per poi evirarlo e succhiargli l’anima per rimanere giovani, bionde e con le onde piastrate per sempre".

Insomma, continua la Lucarelli, "a me era antipatico Fedez, ma dopo questa serie (Ferragnez su Amazon Prime, ndr) vorrei abbracciarlo forte e dirgli che la sua esistenza immersa nella dimensione stucchevole, plastificata, passivo-aggressiva di The blonde salad mi suscita molta empatia. Lui e la madre, perennemente incaz***i col mondo, mi sembrano il giusto contrappeso, lo scarabocchio sul foglio bianco, la puzza di vita in quell’atmosfera di cellophane e cipria fissante che è il lato Ferragni".

Tanto che "Fedez ne esce, almeno, come un essere umano. Contorto, diffidente e cupo, Fedez si fida solo di sua madre (noto mastino) perché una madre non tradisce. Ne ha piene le palle dell’entourage di Chiara, delle sorelle di Chiara, del mondo rosa confetto di Chiara che si ferma sulla soglia della sua stanza dei giochi, una specie di panic room in cui il camper di Barbie non può parcheggiare".

