Belen Rodriguez si presenta al cenone di Natale così: lo scatto che lascia tutti interdetti

25 dicembre 2021 a

a

a

Belen Rodriguez super sexy per il cenone di Natale. La showgirl argentina si è immortalata su Instagram con in braccio la figlia Luna Marì e indossando una cortissima gonna e degli stivali fino al ginocchio color marrone. Quello di quest'anno per Belen è un Natale da single. Anche se i rumors sulla fine della relazione con Antonino Spinalbese non sono mai stati confermati, tutto farebbe pensare che tra i due c'è maretta.

Mentre parla Fabio Fazio... un gesto clamoroso di Belen, "che cosa le sta succedendo"

Proprio nei giorni di festa, quelli in cui le famiglie sono solite riunirsi, la Rodriguez è sola. Antonino infatti pubblica sui social solo uno scatto che lo ritrae insieme alla figlia, quasi in tono nostalgico. Solamente alla mattina del 25, infatti, Antonino si riunisce con la figlia, come dimostrano le fotografie delle coccole condivise in mattinata. "Il tuo primo Natale".

"Crisi totale". Belen Rodriguez, con Antonino è finita in tragedia: le ultime indiscrezioni

Insomma, le storie fanno pensare che Belen e Antonino siano ancora una volta distanti. Giusto qualche giorno fa la Rodriguez è stata immortalata in un bar di Milano, dove ha atteso il compagno (o ex compagno), che è passato a prendere la piccola Luna Marì. Tra i due nessun gesto di affetto. Per di più diverse voci confermano che la modella vive con il figlio Santiago nella sua casa, mentre l'hairstylist nel suo appartamento sempre di Milano.

Belen, ormone impazzito? "Chi vuole conquistare". Ecco il suo nuovo uomo: Antonino scordato e umiliato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.