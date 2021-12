Belen Rodriguez, l'ultima rivoluzione sexy: ecco il suo volto oggi, impossibile resistere

23 dicembre 2021 a

a

a

Rivoluzione di Natale per Belen Rodriguez. E ovviamente la rivoluzione è sexy. L'argentina infatti si prepara alle feste a colpi di cambi di look. Non solo il suo, ma anche quello di Santiago, il suo primogenito avuto con Stefano De Martino, il quale ha chiesto a mamma di dare un tocco di vivacità ai suoi capelli castani ed è stato accontentato, con una peculiare "svolta fucsia".

Belen, ormone impazzito? "Chi vuole conquistare". Ecco il suo nuovo uomo: Antonino scordato e umiliato

Poi, però, c'è il cambio di look anche di mamma, della meravigliosa e inarrivabile Belen Rodriguez, che si è mostrata così come potete vedere qui sotto in una story su Intsagram: eccola con la frangia che le cade su fronte ed occhi, una soluzione stilistica che abbiamo visto ben poche volte adottata dall'argentina. Il risultato, però, non cambia: Belen Rodriguez è semplicemente meravigliosa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.