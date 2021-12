Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese beccati così: quel dettaglio preoccupante

23 dicembre 2021 a

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese al capolinea. La coppia sembrerebbe non essere riuscita a superare le divergenze e al momento sarebbe più distante che mai. A confermarlo diverse foto che ritraggono la showgirl argentina e (l'ex?) compagno molto freddi e distanti tra loro. Il settimanale Oggi, oltre a immortalarli, ha spiegato che Belen ha aspettato Antonino in un bar di Milano per affidarle la figlia Luna Marì.

Tra loro nessun gesto che possa far pensare a una relazione. La Rodriguez, infatti, ha salutato con un bacio la piccola per poi separarsi da Antonino. Lui, spiegano alcuni retroscena, è tornato nella sua casa di Milano da tempo, mentre lei vive con il figlio Santiago di 8 anni. A weekend alternati, quando non vede la figlia, Spinalbese fa ritorno dalla sua famiglia in Liguria.

Non si conoscono i motivi di quella che pare essere una rottura, visto che al momento né la modella né l'hair stylist hanno confermato la fine della relazione. A pochi mesi dalla nascita di Luna Marì però non sono mancati i rumors: prima si è parlato di una scappatella di lui, poi sono arrivate le foto di lei con Michele Morrone, ma mai nessuno dei due ha voluto fino ad ora aggiungere nulla. Anche se i social sembrano parlare da soli.

