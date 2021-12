Elettra Lamborghini, malizia davanti all'albero di Natale: un lato B che pare disegnato, lo svela così

27 dicembre 2021 a

Malizia di Natale firmata Elettra Lamborghini. Già, la mitica ereditiera e cantante colpisce ancora. E lo fa con i suoi personalissimi auguri, piovuti in verità con un pizzico di ritardo, nel giorno di Santo Stefano. Auguri che viaggiano, va da sé, sul seguitissimo profilo Instagram di Elettra.

Dunque, eccoci al messaggio: "Merry Christmas everyone. Buon Natale a tutti voi, a chi ha passato un anno difficile ancora di più", conclude il telegrafico messaggio condito da cuoricini, abeti e manine giunte a mo' di ringraziamento.

Ma, si diceva: la malizia. Come sfondo un sontuoso, luminosissimo e addobbatissimo albero di Natale. In primo piano invece c'è lei: abito blu scintillante con squarcio sulla schiena, già di per sé molto sexy. Ma a dominare la foto sono le giunoniche forme del lato B di Elettra Lamborghini, che domina lo scatto e pare disegnato...

