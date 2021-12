Arisa fuori controllo, in auto con Vito succede di tutto: "Quanto è bello". Poi esplode l'ormone: un video clamoroso

28 dicembre 2021 a

a

a

Arisa e Vito Coppola inseparabili. Anche dopo la vittoria di Ballando con le Stelle, il ballerino e la cantante si mostrano al pubblico insieme. Succede su Instagram, dove Arisa pubblica alcune storie in auto con l'ex compagno di avventura. La coppia ha approfittato della fine delle vacanze di Natale per una "gita". "Niente è il 26 – fa sapere la cantante mentre si riprende a bordo dell'auto - anzi il 27 e le feste sono finite... Guardate chi c'è con me... Si è tagliato i capelli, sembra ancora più piccolo, un teenager".

"Come ha fatto a vincere Arisa". Farsa a "Ballando"? Un'accusa (umiliante) alla cantante: forse...

Di fianco ecco che compare il maestro di danza della trasmissione di Rai 1 condotta da Milly Carlucci. "Dove siamo? - spiega ancora la cantante vincitrice di Ballando - In mezzo al traffico, per arrivare al centro di Napoli ci stiamo mettendo una vita, andiamo a trovare un amico... Guardate quanto è bello questo bimbo, è bellissimo...Pure io però".

"Ecco perché ha vinto Ballando". Carolyn Smith "azzera" Arisa, la finale è da rifare? Scandalo in Rai

Poi i baci affettuosi a Coppola e agli ammiratori. "Cosa mangiamo stasera? Sicuramente tanto perché c'ho fame, però cosa ancora non lo so, ora vediamo...", conclude il filmato la cantante. Un video che solleva subito maliziosi sospetti. Dopo i baci in diretta, le confessioni e la gita insieme, molti fan pensano che una nuova coppia sia appena nata. Sarà vero? Certo è che nessuno dei due si è tirato indietro.

"Preferisco non dire nulla. Ma...". Arisa e Vito Coppola? La bordata dell'ex della cantante: un legittimo sospetto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.