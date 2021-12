Michela Persico, il lato B mostruoso della star della tv italiana: uno scatto da urlo

28 dicembre 2021 a

a

a

Il quiz viaggia su Dagospia, laddove viene pubblicata questa "foto misteriosa": bellissima, biondissima e di spalle? Di chi si tratta? Video-flash, scrive il sito di Roberto D'Agostino: "Riconoscete la bionda dal lato B?".

Melissa Satta chi? Ecco la nuova fiamma di Boateng in bikini: un fisico pazzesco | Guarda

Dunque, qualche indizio: "Non è Francesca Cipriani, non è Diletta Leotta. Ma una conduttrice attualmente in vacanza alle Maldive, dove è finita anche in ospedale per una scheggia nel piede. Di chi si tratta?", conclude Dagospia. Dunque eccoci alla risposta: trattasi della bellissima Michela Persico, che si trova in vacanza insieme al suo compagno, il calciatore della Juventus Daniele Rugani.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.