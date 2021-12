Melissa Satta chi? Valentina Fradegrada, la nuova fiamma di Boateng: in bikini, un fisico pazzesco

22 dicembre 2021 a

Il Boa ha colpito ancora. Trovare una fidanzata in grado di "reggere" il confronto con Melissa Satta, sua ex moglie e madre del figlio Maddox, ma Kevin Prince Boateng forse ci è riuscito. L'ex calciatore di Milan, Fiorentina e Sassuolo sta trascorrendo una vacanza romantica alle Maldive in compagna di Valentina Fradegrada, 30 anni, esplosiva influencer che ha documentato tutto sulla propria pagina Instagram.

Tra spiagge bianchissime, bikini striminziti, occhiali da sole, lettini e sorrisi, Boa e Vale sembrano letteralmente in luna di miele, travolti dalla passione e dalla intesa tipica dei rapporti appena nati. Se Melissa era nota fin dai tempi di Striscia la notizia per il suo fisico scultoreo e le curve al limite della perfezione, la Fradegrada non si nasconde e mette in mostra un Lato A e un Lato B da velina.

Baci travolgenti, abbracci, carezze languide e video a dominare le Instagram stories della modella e del 34enne centrocampista tedesco di origine ghanese, che un mese fa aveva lanciato il segnale del nuovo corso sentimentale ai suoi followers: un post con le sue mani tatuate con quelle della Fradegrada. Valentina si è fatta incidere "Boa" sulle dita, lui ha ricambiato con "Vale". Non resta che augurare agli innamorati un felice 2022.

