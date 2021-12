Giorgia Soleri, "quelli della fre*** ve li risparmio": pelo, le foto-choc della fidanzata di Damiano

28 dicembre 2021 a

È di nuovo polemica su Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano David. Il motivo? Una foto con in bella vista i peli delle ascelle e il commento: "Per non farsi mancare argomenti di discussione con i parenti bigotti". Peccato però che a bacchettarla ci abbiano pensato gli utenti del web. "Sono state dette le peggio cose - ha lamentato su Instragram-. Io vorrei sapere se queste persone vanno sotto tutte le foto degli uomini a scrivergli che i peli sotto le ascelle sono brutti e antigienici". Molte infatti le critiche arrivate nel giorno di Natale, quando la compagna del frontman dei Maneskin ha confessato di essersi presentata senza passare prima dall'estetista.

"Ho semplicemente i peli sotto le ascelle. I peli esistono perché hanno varie funzioni molto importanti, una di queste, specialmente in alcune zone, è proteggere dai batteri. Ma tralasciando questa parte, raga io porto le unghie lunghe da tipo 10 anni. Nessuna persona è mai venuta a dirmi 'lo sai che sono antigieniche?' E vi assicuro che sono la roba più antigienica sulla faccia della terra, vanno pulite, lavate, curate tutti i giorni più volte al giorno perché sotto si infila lo schifo".

Finita qui? Neanche per sogno, visto che l'influencer ha poi rincarato la dose. In un altro scatto viene mostrata la gamba, anch'essa non depilata. "Ce li ho in tutte le parti del corpo - ha detto -, l'unico punto in cui ancora me li faccio è in mezzo alle sopracciglia. Mi dispiace darvi questa brutta notizia, ma ho i peli. Magari quelli della freg** ce li risparmiamo, eh. Tutto il resto del mio corpo è ricoperto dai naturali peli che si hanno senza depilazione. Ho una quantità di peli che non si vedono in foto". Le crediamo sulla parola.

