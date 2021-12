Natasha Stefanenko, fisico da ragazzina a 52 anni: le foto "dal Paradiso"

29 dicembre 2021 a

a

a

L'amore fa bene alla mente, al cuore e... al corpo. La prova vivente è Natasha Stefanenko, ex modella russa ormai italiana d'adozione. Diventata famosa in tv negli anni 90, oggi la statuaria Natasha, tanto simpatica quanto statuaria, ha 52 anni ma sembra ancora una ragazzina. Merito dei geni, certo, ma forse anche un po' del rapporto duraturo e inscalfibile con il marito Luca Sabbioni. Insieme alla giovane figlia Sasha (bellissima, come i genitori), la Stefanenko sta trascorrendo le vacanze di Natale e Capodanno "in Paradiso", come lei stessa ha scritto sulla propria pagina Instagram a corredo di una delle tante foto pubblicate negli ultimi giorni.





I suoi 210mila follower sono stati allietati da scatti pieni di amore, tenerezza, romanticismo. E sole, tanto sole: Natasha, Luca e Sasha sono infatti in Brasile, per festeggiare in grande stile il traguardo dei 26 anni di matrimonio. Una rarità, nel roboante e spesso instabile mondo dello spettacolo. Sempre molto riservati e lontani dai riflettori, dagli obiettivi dei paparazzi e dalle pagine dei settimanali di gossip, la Stefanenko e Sabbioni sono riusciti a superare di slancio (e senza clamori) le piccole, fisiologiche crisi di coppia. Un piccolo miracolo quotidiano.

Pechino Express, un reality vietato ai minori: "l'escort tra i concorrenti". Foto compromettenti, la voce corre

I fan apprezzano la semplicità e la sincerità della splendida 50enne e la riempiono di auguri, like e complimenti, decisamente meritati. In attesa di rivederla sul piccolo schermo, auguri.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.