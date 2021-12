Belen Rodriguez e il bacio in bocca a Carlos Maria Corona: "Nemmeno questo", umiliata Nina Moric

29 dicembre 2021 a

a

a

Rompe gli indugi, Belen Rodriguez, e soprattutto il silenzio. Per molte ore la showgirl argentina non ha replicato alle pesantissime accuse di Nina Moric, che sui social ha ribadito più volte come la sua ex rivale in amore (Fabrizio Corona aveva lasciato la modella croata proprio per amore di Belen) abbia indotto il figlio Carlos Maria, 19enne, a ubriacarsi a Natale tentando perfino di baciarlo, alla presenza anche del padre Fabrizio. Ora la Rodriguez, sempre sui social, ha deciso di rispondere sia pure indirettamente, sfruttando "l'assist" più o meno volontario di un follower.

"Voleva baciarmi in bocca. E con mio padre...: Nina Moric, accuse-horror del figlio a Belen Rodriguez. Scandalo a luci rosse? | Guarda

La vicenda sta entusiasmando gli appassionati di gossip in questi oziosi giorni a cavallo tra il 25 dicembre e Capodanno. Con una serie di Stories Instagram poi rimosse, Nina ha stigmatizzato l'atteggiamento della 37enne showgirl, tornata single dopo la fine della sua storia con Antonino Spinalbese. Carlos Maria, abbastanza a sorpresa, ha smentito però la versione fornita dalla madre, bollando le piccanti ricostruzioni come "Str***te". Lo stesso Fabrizio Corona ha tentato di chiudere il caso parlando di "cattiveria infinita, insita in lei".

"Pazza, deve essere ricoverata". Sfregio a Belen Rodriguez, chi vuole rinchiudere Nina Moric: il caso trascende





E Belen? Ecco la sua reazione. L'argentina ha postato su Instagram una foto di Sophia Loren, scrivendo: "L’unico autografo che avrei mai chiesto. Sarà anche perché siamo nate lo stesso giorno, sei sempre stata la mia grande musa!".

Lui commenta, lei lo cancella: Belen Rodriguez umilia in pubblico Antonino, epilogo drammatico | Guarda

Un utente dopo pochi minuti le fa però notare un po' perfidamente che qualche tempo la stessa Moric raccontò una storia differente. "Nina dice che tu l'hai chiesto (un autografo, ndr) a lei anni fa, che eri una sua fan". "Diciamo che manco questo è accaduto...", è la lapidaria smentita di Belen. Una smentita doppia, e chi ha orecchie per intendere, intenderà.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.