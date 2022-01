Jennifer Lopez si spoglia in sala giochi: fuori il seno e minigonna inguinale, una "follia" in pubblico

07 gennaio 2022 a

a

a

Mini abito verde, due codine e sguardo imbronciato: Jennifer Lopez appare super sexy e intrigante in uno scatto condiviso sui social con i fan qualche settimana fa. La cantante era impegnata a scattare uno shooting in una sala gochi. Nelle foto pubblicate online la si vede seduta in pose sensuali su alcune macchine da gioco. Se ci si sofferma sul look scelto per gli scatti, sembra che JLo sia arrivata direttamente dagli anni '90.

Video su questo argomento Jennifer Lopez, il vero motivo della rottura con Alex Rodriguez: chi ha rubato il cuore alla cantante

Come spiega TgCom24, il mini abito indossato dalla cantante è di colore verde e si apre sul davanti, lasciando intravedere le sue forme. La gonna corta, invece, enfatizza le sue gambe lunghe. Ma a catturare l'attenzione di chi guarda sono anche i suoi piedi. O meglio, i suoi sandali. Delle scarpe con tacco a spillo e fascetta in pvc, disegnate proprio da lei.

Jennifer Lopez a Venezia, figuraccia clamorosa con Serena Rossi: gelo sul red carpet. Scoppia la bufera | Video

Dal punto di vista professionale, la carriera di Jennifer Lopez va avanti in maniera positiva. Dopo aver lanciato una linea di skincare, aver girato un nuovo film e aver prodotto un nuovo singolo, "On my way", adesso la cantante ha anche disegnato una collezione di calzature, che comprende sandali, tronchetti, ma anche decollete e presenta costi accessibili, dai 22 agli 89 euro. Nel frattempo va a gonfie vele la sua relazione con Ben Affleck. I due sono tornati insieme 17 anni dopo la rottura.

Jennifer Lopez, il "piccolo" problema con il vestito. Sul red carpet si presenta così: esce tutto | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.