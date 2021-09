Jennifer Lopez sul red carpet a Venezia, piccolo problema con il vestito: occhio al seno

11 settembre 2021 a

a

a

Jennifer Lopez si è presentata sul red carpet del Festival del cinema di Venezia con un lungo, aderentissimo e scollatissimo abito bianco. Tanto scollato che a malapena riusciva a contenere il seno. Ma non solo. Il vestito che mostrava le forme praticamente perfette dell'attrice, che ha 52 anni, presentava anche un super spacco. Mano nella mano con Ben Affleck - anche lui elegantissimo con un classico smoking - l'attrice e cantante indossava dei sandali d'argento con un tacco vertiginoso. Insomma, la Lopez ha stregato tutti con la sua sensualità latina.

Harry e la giovanissima, "dove scende la sua mano". Beccati. Meghan Markle, raptus di gelosia. Indiscrezione clamorosa | Foto

Del resto il Lido di Venezia aspettava Jennifer Lopez e Ben Affleck, 49 anni, per una chiusura in bellezza del cartellone festivaliero. L'ultimo red carpet prima del film di chiusura di stasera 11 settembre. Ed eccoli lì i due attori, la coppia dell'estate, protagonista di un ritorno di fiamma da sogno dopo 20 anni.

Marica Pellegrinelli "mollata". Bomba di gossip sull'ex di Eros Ramazzotti: "Chi è la nuova fiamma di Vezza"

Affleck è infatti protagonista con Matt Damon, Adam Driver e Jodie Comer di 'The Last Duel', il dramma storico di Ridley Scott che viene presentato domani fuori concorso al Lido e che sarà preceduto dalla premiazione del regista con il Cartier Glory to the Filmaker Award.

Chiara Ferragni e la leccata di piedi con Pio e Amedeo. Dago-bomba, la clamorosa verità dietro la rissa con Fedez

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.