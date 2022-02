Michelle Hunziker, un messaggio (pazzesco) a Tomaso Trussardi? Tam-tam impazzito a Sanremo, forse...

03 febbraio 2022 a

La notizia della separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, anche se ormai comunicata diverse settimane fa, continua a tenere banco e ad infiammare il gossip. Già, la coppia sembrava affiatatissima, al netto delle indiscrezioni, poi confermate, degli ultimi tempi. E in molti non si vogliono rassegnare al fatto che, come spesso accade, l'amore sia finito. Dopo dieci anni vissuti al massimo, tra tenerezza e passione.

In queste settimane si è sentito e letto di tutto: tradimenti, altre relazioni, liti, tutte circostanze smentite da Trussardi in un'intervista al Corriere della Sera. Semplicemente, dopo due bimbe e tanti anni insieme, qualcosa si è rotto: forse progetti differenti, forse anche il ruolo di qualche amicizia non propriamente condivisa, ma anche questi sono soltanto rumors.

E così, indiscrezione dopo indiscrezione, eccoci all'ultima del lotto. A scatenare l'ultimo gossip è stata una story pubblicata su Instagram da Michelle Hunziker: "I love this song...", ha scritto la bellissima showgirl svizzera. E così, ecco montare l'onda secondo cui "è una dedica a Trussardi". Insomma, molti hanno subito a ipotizzare che dietro quell'"I love this song" ci fosse una sorta di messaggio trasversale, tesi che ha iniziato a rimbalzare a velocità della luce grazie al tam-tam sui social. Peccato però che con discreta approssimazione, Michelle Hunziker parlasse della canzone, punto e basta, che è Brividi, quella portata da Mamhood e Blaco a Sanremo 2022. Con buona pace di chi spera ancora nel fatto che il filo dell'amore non si sia spezzato...

