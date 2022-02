Giulia De Lellis, reazione avversa e ricovero in ospedale: la disgrazia dopo il Covid, le sue condizioni

04 febbraio 2022 a

Periodo un po’ complesso per Giulia De Lellis, che dopo aver avuto il coronavirus è stata costretta a correre in ospedale a causa di una reazione a un farmaco per l’asma. L’influencer ha cercato subito di tranquillizzare i suoi fan, minimizzando l’accaduto: “Sono solo un po’ debilitata e stanca. Mi riprendo e torno”, è stata la sua promessa via social.

Adesso la situazione sembra essere quasi del tutto rientrata: “Finalmente sto molto meglio - ha scritto ai suoi follower - questa mattina sono stata malissimo per via di un farmaco per l’asma, peggiorata dopo il Covid. Sono andata in ospedale per via della reazione ma fortunatamente smaltito il farmaco va meglio”. Vicino a lei c’è il fidanzato Carlo Berretta, che si prende cura della De Lellis in questo momento particolare. Recentemente l’influencer era stata costretta a festeggiare il compleanno completamente da sola, dato che aveva il Covid.

Poi si è rifatta alla grande con un party sfarzoso, ma adesso è subentrato un nuovo problema improvviso che ha fatto spaventare i suoi fan. Dal punto di vista della salute, il momento per la De Lellis non è effettivamente dei migliori. In una storia ha infatti mostrato una cartella clinica e ha scritto: “Tornata a casa. Accertamenti vari per operazioni che continuo a rimandare ma che ahimè devo fare presto… la salute prima di tutto”.

