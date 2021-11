Ballando con le stelle, rumors su Andrea Iannone: le sue vere condizioni dopo il collasso di sabato

16 novembre 2021 a

Andrea Iannone, sabato scorso, ha fatto spaventare tutti: un malore improvviso prima di andare in onda con la sua ballerina, il tutto ovviamente a Ballando con le Stelle, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1.

È intervenuto il medico, poi le sue condizioni sono migliorate ed è tornato in pista. Ma, sicuramente, ha vissuto momenti di tensione. Lucrezia Lando, la sua partner, ha aggiornato i fan attraverso delle storie su Instagram. Secondo le malelingue i due starebbero vivendo una vera e propria storia d'amore segreta. Ma si tratterebbe di un'indiscrezione ancora non confermata da nessuno.

Iannone, oltre ad essere un campione di motociclismo, è stato fidanzato con Belen Rodriguez (che conobbe grazie al fratello Jeremias a Ibiza) e Giulia De Lellis (quando mollò Andrea Damante).

Ora Lucrezia e Andrea si sono messi al lavoro per una nuova scenografia da portare in scena nella sesta puntata del programma di Milly Carlucci. Lo sportivo, durante uno dei collegamenti del sabato sera, aveva annunciato di aver abusato di antidolorifici per un problema alla spalla, le sue condizioni di salute hanno fatto spaventare tutti.

Per fortuna, però, Iannone si è ripreso tornando in perfetta forma fisica. Ed, infatti, ha dato il meglio di sé con una sensuale bachata insieme a Lucrezia Lando, che è piaciuta molto al pubblico a casa e ai giurati Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto. Ancora una volta la danza diventa argomento di dibattito, senza dividere il pubblico.

