Charlene di Monaco, il dramma: "La ex cacciata dal principato". Ora si capisce tutto, fino a dove si era spinto Alberto

Il ricovero di Charlene di Monaco è destinato a durare. Dopo i primi rumors su un suo ritorno a fine dicembre, arrivano le brutte notizie. Nessuno infatti sa quando la principessa farà ritorno e si riunirà una volta per tutte con il marito, il principe Alberto, e i figli. Proprio Alberto ha deciso di prendere in mano la situazione. Nonostante le motivazioni del ricovero nella struttura in Svizzera siano sconosciuti, molti imputano il malessere di Charlene alle tante ex del marito.

Proprio da queste il principe ha avuto diversi figli, alcuni riconosciuti e altri no. Ma è in particolare Nicole Coste a non andare già alla principessa. La donna, da cui Alberto ha avuto un figlio, nei mesi in cui Charlene era bloccata in Sudafrica si è fatta avanti a Palazzo dove si è vista molto spesso. Non solo, perché proprio Nicole ha presenziando a eventi di gala al posto della principessa.

Tutti dettagli che avrebbero scatenato ancora di più l'ira di Charlene, al punto che il principe Alberto ha deciso di mettere dei paletti. Stando a quanto riporta il magazine Gala, Alberto avrebbe cacciato l'ex dal Principato per mandarla da dove veniva: Londra. L’ex hostess aveva aperto nella capitale britannica un atelier di moda nel 2013 dove vendeva gli abiti da lei stessa creati. Nel 2020 però con la pandemia il business non ha retto e lei è stata costretta a chiudere la boutique, decidendo quindi di trasferirsi a Montecarlo. Ma ora i tempi sono cambiati e il principe non ha più intenzione di andare oltre.

