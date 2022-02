Miriam Leone, in costume alle Maldive: body bianco super attillato, entra in acqua e... Grosso problema col décolleté

26 febbraio 2022 a

Miriam Leone è alle Maldive in viaggio di nozze col marito Paolo Carullo. I due si sono sposati lo scorso settembre, ma hanno deciso di aspettare fino ad oggi prima di concedersi la luna di miele da sogno. I due, nel frattempo, stanno condividendo sui loro profili social immagini sexy e felici direttamente dalle spiagge paradisiache in cui si trovano al momento. Lui, per esempio, fotografa sua moglie avvolta da costumi sensuali tra le onde o in topless in piscina.

L'ex Miss Italia generalmente è molto riservata sulla sua vita privata. Questa volta, invece, ha deciso di condividere con i fan ogni momento del suo viaggio d'amore. Fino al momento del matrimonio, infatti, la sua relazione era rimasta lontano dai flash e dal gossip, tanto che - come ricorda TgCom 24 - l’attrice aveva più volte smentito le nozze imminenti.

Dopo il sì, l’attrice si è lasciata andare di più pubblicamente. Le foto scattate alle Maldive stanno facendo letteralmente impazzire i suoi seguaci. In una di queste, per esempio, la Leone entra nell'acqua cristallina delle Maldive indossando un body bianco super attillato che lascia intravedere le sue forme. In un'altra ancora, invece, la si vede di spalle mentre nuota con le pinne ai piedi. Con tanto di lato B in bella mostra.

