Elettra Lamborghini, lingerie ultra-sexy e pose molto spinte: gli scatti esplosivi mai visti prima

02 marzo 2022 a

a

a

Elettra Lamborghini è stata protagonista di uno shooting ad alto contenuto erotico. Prima posa sexy e disinibita con la lingerie leopardata mettendo in mostra il lato B, poi si lancia una seducente catwalk con il décolleté esplosivo in evidenza. Poi un twerking che l'ha resa celebre anche a Sanremo a favore di telecamera, seguito dalle pose osé con un manichino dalle fattezze femminili.

Sfoggia un reggiseno che strizza il décolleté prorompente mentre si mette in posa davanti all'obiettivo per poi mostrarsi disinibita ai fan che in tanti la seguono sui social. La sua specialità è il twerking e la Lamborghini non ci rinuncia, in un crescendo di sensualità. Per la gioia dei follower volge la schiena all'obiettivo e si lancia in un'esibizione sfrenata. Poi sussurra: "Mi sono innamorata", avviandosi verso un manichino dalle forme di donna. Canta abbracciando la statuina, le accarezza il seno, si avvinghia con trasporto e la bacia. "Bella sei", dice accarezzandola sempre ridendo e giocando con la provocazione.

Sale sul palco e cala il gelo: "Lo ha fatto davvero". Elettra Lamborghini si veste così per la finale di Miss Italia | Guarda

Dal punto di vista lavorativo la Lamborghini inizierà molto presto una trasmissione sul Nove, dove non sarà totalmente da sola, ma si tratta comunque di una prima serata. Si tratta di uno show comico nel quale sarà accompagnata dal duo comico dei Panpers, ovvero Andrea Pisani e Luca Peracino.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.