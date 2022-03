Belen Rodriguez, "effetti collaterali": peli sulle gambe, spuntano delle immagini senza precedenti

05 marzo 2022 a

La seconda edizione di Lol - Chi ride è fuori ha riscosso un ottimo successo, anche se il suo rilascio sulla piattaforma streaming di Amazon è stato un po’ sfortunato, dato che è coinciso con lo scoppio della guerra in Ucraina che ha catalizzato l’attenzione dell’opinione pubblica. Ciò non toglie che Lol sia stato molto seguito, anche da personaggi famosi.

È il caso di Belen Rodriguez, che tra l’altro è stata chiamata in causa dall’imitazione di Virginia Raffaele. Quest’ultima ha dato spettacolo, facendo ridere colleghi e soprattutto spettatori con diversi cavalli di battaglia: prima Marina Abramovic, poi la showgirl argentina. A un certo punto la Raffaele è entrata nello studio di Lol e si è strappata i pantaloni, scoprendo le gambe piene di peli finti. “Non ho trovato un buco dall’estetista”, ha lamentato Virginia-Belen, facendo impazzire Frank Matano che nella control room non è riuscito a trattenere le risate.

Ma come avrà reagito la Rodriguez? In passato c’erano state alcune polemiche per delle imitazioni da parte della Raffaele che non erano state apprezzate dalla diretta interessata. Stavolta Belen ha deciso di lasciare un indizio nelle sue stories su Instagram, dove la si vede giocare allo specchio e dire felice e sorridente: “Questi sono gli effetti collaterali di Lol”.

