Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme? La bomba di Maria De Filippi

Maria De Filippi potrebbe riunire Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Nonostante vengano immortalati sempre più spesso insieme, i due negano di essere una coppia. Nel dubbio la conduttrice di Canale 5 li avrebbe fatti riavvicinare. Come? Semplice: mettendoli fianco a fianco nella giuria di Amici. Sì, perché la trasmissione passerà dalla domenica pomeriggio al serale, dove i giovani talenti verranno giudicati da quattro personaggi.

Proprio tra questi, sono le indiscrezioni, potrebbero esserci il ballerino oggi conduttore e la showgirl. Gli altri due giudici? Secondo il settimanale Nuovo saranno Giorgia e Giulia Michelini. Insomma, la Rodriguez e De Martino potrebbero tornare là dove la loro storia ha avuto inizio. D'altronde per la De Filippi, Belen aveva riserbato solo dolci parole.

"Lei è la mia mamma televisiva – lavoro con lei da 13 anni – mi ha dato la libertà di andare su un’altra rete, anche facendo in concomitanza, Tu sì que vales. Non è da tutti, è una grande donna altruista. Lei mi ha consigliato: 'Le Iene fanno per te, è arrivato il momento di fare qualcos’altro, di farti vedere in un’altra veste'". E la showgirl ha accettato il consiglio, anche se per molti la conduzione si è rivelata deludente.

