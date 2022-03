Le Iene, Belen Rodriguez sconvolge lo studio: minigonna inguinale, calze a rete e quel "buco". Da morire...

03 marzo 2022 a

Una Belen Rodriguez molto poco triste, sicuramente solitaria e finale, nel senso di "definitiva". La showgirl argentina conduce da sola le Iene e verrebbe quasi da citare il suo connazionale Osvaldo Soriano. Sul palco dello show di Mediaset non c'è Teo Mammucari, ed è la stessa Rodriguez a spiegare perché, collegandosi telefonicamente con il collega: "Teo ci sei?", domanda. E dall'altro capo della cornetta ecco la risposta: "Ci sono, ciao. Sono a casa, ho preso il Covid purtroppo". "Grazie al vaccino non ho sintomi ma, per il bene di tutti, devo stare a casa. Vi seguirò, mi raccomando so che farai benissimo", la incoraggia e Belen annuisce: "Grazie mille Teo, farò il possibile".

Dal punto di vista degli ascolti, la conduzione one-woman-show della Rodriguez ha portato a casa un po' più telespettatori della settimana scorsa (1,263 milioni contro gli 1,209 di mercoledì 24 febbraio) e 0,3 punti di share in più (8% contro il 7,7%). A conquistare gli spettatori, oltre alla qualità dei servizi decisi dall'autore della trasmissione Davide Parenti (spicca il reportage di Joe Bastianich dal confine tra Polonia e Ucraina, con i profughi ucraini in fuga dalla guerra), anche il look esibito dalla sempre statuaria argentina. Completo nero di pelle decisamente aggressivo. Minigonna lavorata con due grossi "buchi" all'altezza delle cosce, ben sopra il ginocchio, a dare l'effetto ottico di due reggicalze. E sotto, calze rigorosamente a rete. Una combinazione di esplosiva sensualità.





La pagina social Closet Italy, specializzata negli outfit delle star tv, ha anche fatto i conti in tasca: per la "oversize shirt" e la gonna realizzate dallo stilista David Koma, la Rodriguez avrebbe speso 447,50 euro per la prima e 330 per la seconda.

