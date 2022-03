Claudia Gerini fermata da un tifoso: si alza il maglione, il gesto che fa impazzire lo stadio

07 marzo 2022 a

Non mancano mai vip dello sport e dello spettacolo allo stadio Olimpico quando gioca la Roma. Nell’ultimo turno di campionato, i giallorossi hanno colto un successo molto importante, che ha rilanciato le loro ambizioni europee, dato che è arrivato contro una diretta concorrente come l’Atalanta. È bastato un gol di Tammy Abraham per dare la vittoria alla Roma, che è poi stata brava a respingere qualsiasi assalto dei bergamaschi.

Ma dicevamo degli spettatori vip dell’Olimpico: a vedere la partita c’era anche Claudia Gerini, che dopo il fischio finale si è resa protagonista di un gesto che ha mandato in visibilio tutti i tifosi giallorossi presenti allo stadio. Mentre si stava avviando verso l’uscita, l’attrice ha sentito qualcuno dire: “Forza Roma! Bella de casa”. La risposta della Gerini non si è fatta attendere: ha alzato il maglione e ha mostrato la maglietta ufficiale della Roma, scoppiando poi a rivedere.

La scena è stata immortalata da uno dei presenti, che ha poi diffuso il video sui social, dove è puntualmente diventato virale, soprattutto tra i tifosi giallorossi, giustamente in estasi per la vittoria molto importante colta contro l’Atalanta. Tra l’altro in tribuna, oltre alla Gerini, c’era anche Francesco Totti: a 60 metri di distanza la presunta nuova fiamma Noemi Bocchi, ma questa è un’altra storia…

