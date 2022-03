Francesco Totti e Ilary Blasi? Clamoroso in tribuna a Roma-Atalanta: come beccano il Pupone, una fine rovinosa?

05 marzo 2022 a

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno smentito: la crisi di cui tutti stanno parlando non esisterebbe. La riprova? L'ultimo pranzo domenicale assieme ai figli, immortalato dal settimanale Chi. Eppure, nella giornata di sabato 5 marzo in occasione della partita contro l'Atalanta, l'ex capitano della Roma era sugli spalti a tifare per la squadra. Con lui - fa sapere Dagospia - il figlio e, guarda caso, a 60 metri Noemi Bocchi con le amiche.

È lei la donna che si vocifera essere la nuova fiamma dell'ex calciatore. Non a caso alcuni amici vicinissimi a Totti hanno rivelato che "la loro non è un’avventura, Francesco e Noemi si conoscono dallo scorso autunno. Francesco l'ha anche presentata alle pochissime persone della sua cerchia, quelle che gli stanno più vicino". La situazione, come spiegato da fonti vicine all'ex calciatore e la moglie, è delicatissima: "La smentita di Francesco è sembrato una scelta: quella di fare un altro tentativo con Ilary. La situazione è delicatissima e in continua evoluzione. La più ferma e convinta sembra Ilary: lei non è disposta a perdonare. Non ci sono possibilità che tornino insieme".

Totti, dopo il tam-tam sulla loro imminente separazione, aveva pubblicato un video su Instagram in cui si definiva "stanco di smentire questa fake news". Poi chiedeva "di fare attenzione perché di mezzo ci sono i bambini e vanno rispettati". Eppure la presenza di Noemi allo stadio, molto vicina all'ex capitano, scatena nuovi sospetti.

